Наставник каталонцев Мичел подтвердил, что украинский вингер не тренировался в последние дни, работал индивидуально, и окончательное решение по его участию примут непосредственно перед матчем.

"Цыганков не тренировался в последние дни, он выполнил индивидуальную работу, и завтра мы примем решение. Кроме того, Янхель, Абель, Ван де Бек, Хуан Карлос травмированы, а Миовски имеет разрешение определиться со своим будущим", – сказал Мичел на пресс-конференции.

Ситуация с Цыганковым вызывает беспокойство и для сборной Украины. Игрок попал в заявку на стартовые матчи отбора ЧМ-2026, однако его участие в поединке против Франции 5 сентября пока тоже, похоже, под вопросом.

К слову, уже 30 августа Жирона сыграет против Севильи в 3-м туре Ла Лиги. Начало сезона для каталонцев получилось провальным: поражение от Райо Вальекано (1:3) и разгром от Вильяреала (0:5).

️@Michel8Sanchez: “TSYGANKOV no ha entrenat aquests dies, ha fet treball específic i demà decidirem. A més Yángel, Abel, Van de Beek, Juan Carlos estan lesionats i Miovski té permís per solucionar el seu futur”. pic.twitter.com/KjdQxJ7hM5 — Nil Solà (@Nilsola10) August 29, 2025

