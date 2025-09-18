– Сергей Станиславович, в греческих СМИ пишут, что вами интересуется Панатинаикос и, мол, именно вы можете стать новым тренером этого клуба. Правда ли это?

– У них и спросите, у греческих журналистов, что такое пишут. У меня действующий контракт с Украинской ассоциацией футбола, как я могу вести переговоры с другим клубом? Это все слухи.

– Вам вообще был бы интересен вариант именно с Панатинаикосом. Все же клуб-гранд греческого футбола, именитый?

– Мне интересно работать со сборной Украины, – цитирует Реброва Украинский футбол.

Напомним, что в греческих СМИ появилась информация о том, что Панатинаикос рассматривает Сергея Реброва как главного кандидата на тренерский пост после отставки Руи Витории. Временно команду возглавил Христос Контис, но афинский клуб уже ведет поиски нового наставника.

