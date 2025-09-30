Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров решил вернуть в ряды национальной команды двух известных футболистов. Вызов на октябрьский сбор получат Владимир Бражко и Руслан Малиновский, сообщает инсайдер Игорь Бурбас.

Бражко в последний раз играл за национальную сборную еще в ноябре 2024 года. В текущем сезоне 23-летний опорник провел 14 матчей за Динамо и забил 2 гола. Руслан Малиновский в последний раз выступал в составе "сине-желтых" в сентябре прошлого года. В нынешнем сезоне хавбек сыграл 5 матчей за Дженоа и отдал одну результативную передачу.

Напомним, 10 октября сборная Украины проведет выездной поединок отбора к ЧМ-2026 против Исландии, а 13 октября в номинально домашнем матче встретится с Азербайджаном.

