"После того интервью я звонил Ротаню. А до того Руслан звонил мне один раз. У него нет опыта работы со сборной. Я ему сказал: "Руслан, я помогу тебе всем, чем нужно". Я работаю с Ярмоленко, я знаю многих ребят, с которыми созваниваюсь. Предоставлю тебе любую помощь, которую ты попросишь.

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Но никогда в жизни я не говорил Руслану, что я – следующий тренер сборной Украины, или давал ему какие-то указания: что делать, кого вызывать, кого ставить. Можете спросить у Руслана. Я с ним разговаривал ровно один раз. И я сказал, что любую помощь готов оказать.

Речь шла об обычном общении, не о согласовании списков команды? Да, конечно. А какое я вообще могу иметь отношение к сборной, если у меня действующий контракт с моим клубом. Как я могу кого-то консультировать, если у меня 3 игры в неделю, если я не отхожу от компьютера. Как я могу консультировать тренера, не имея представления, с кем он играет и не имея представления о качестве наших футболистов на данный момент?

Если Ротань взялся работать со сборной, то он взялся за большой объем работы: посмотреть всех кандидатов, просмотреть соперников и на основе этого выстроить свой план на игру, что он и сделал", – рассказал Ребров в интервью Telegram-каналу Бомбардир.

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