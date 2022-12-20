Главный тренер Аль-Айна Сергей Ребров не скрывал своего разочарования от потери очков в домашнем матче против аутсайдера.

"Сегодня команда провела два совершенно разных тайма. Сложно объяснить эти улучшения именно во второй половине матча. Необходимо решить проблему неудачных отрезков.

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Очень важно, чтобы мы создавали моменты, доходили до ворот соперника, забивали. Сегодня мы могли забить 5 голов и свести противостояние в свою пользу, если посчитать все шансы. С другой стороны, свои возможности имел и соперник, который быстро отыгрался, пришел в себя. Все это привело к ничьей. Мы прекрасно понимаем, что нам нужно сосредоточиться на защите и нашей системе действий у своих ворот", – цитирует Реброва сайт Аль-Айна.

Защита чемпионского титула пока откровенно не удается команде украинского специалиста. Ничья с Бани Ясом означает, что отставание от лидера (Аль-Ахли Дубай) составляет уже 7 очков.

Гол Ярмоленко помог Аль-Айну наиграть только на ничью – команда Реброва застряла в середине таблицы