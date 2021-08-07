Украинский специалист согласовал досрочный разрыв контракта и готов к назначению в сборную Украини, сообщает Футбол NEWS.

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Соглашение Реброва с УАФ будет рассчитано на 2 года с опцией продления еще на один. Официальное объявление ожидается 9 августа, когда состоится ближайший исполком УАФ. Мирон Маркевич уже подтвердил приглашение Реброва на тренерский мостик "сине-желтых".

Напомним, Ребров подписал контракт с Аль-Айном 6 июня, однако не провел ни одного официального матча. Перед этим украинский специалист три года работал в Ференцвароше.

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