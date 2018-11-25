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Ребров рассказал о победной стратегии Ференцвароша в матче против Кишварды Милевского

14:54 28 Читати українською
Ребров рассказал о победной стратегии Ференцвароша в матче против Кишварды Милевского
Сергей Ребров / Фото ФК Ференцварош

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров прокомментировал победу над Кишвардой, за которую выступает еще один экс-динамовец Артем Милевский.

"Это была важная игра, в которой мы завоевали три очка. Сегодня ребята были более сконцентрированы, чем в предыдущем матче, когда мы уступили. Мы всегда готовимся к активному началу матча, это иногда получается, иногда – нет.

Ференцварош Реброва победил Кишварду Милевского – разборки экс-динамовцев в Венгрии

Рад, что удалось забить два гола после розыгрыша угловых, мы как раз их отрабатывали. Обычно мы теряем две-три возможности в дебюте матча, но сегодня как раз мы их реализовали.

Мы хорошо защищались и контролировали игру. При холодной погоде трудно играть интенсивно все 90 минут, поэтому мы сыграли на удержание, имея преимущество в два мяча", – цитирует Сергея Реброва официальный сайт Ференцвароша.

После 15-ти туров чемпионата Венгрии Ференцварош Реброва продолжает возглавлять турнирную таблицу, имея в активе 33 очка.

Теги
Сергей Ребров Сергей Ребров Кишварда Кишварда Мир Артем Милевский Артем Милевский Ференцварош Ференцварош
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