Ребров рассказал, что побудило его продлить контракт с Ференцварошем

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров видит потенциал в своем сотрудничестве с венгерским клубом.

"Нет такого тренера, которого все устраивает в его работе. Меня устраивает отношение футболистов и руководства, поэтому я продлил контракт. Я вижу потенциал у Ференцвароша.

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Все клубы ушли на карантин, а Ференцварош – нет. Мы решили этот вопрос с генеральным директором. Мы проводим бесконтактные тренировки в малых группах по 5-6 человек. Мы не нарушаем закон. Для меня это было главным условием. Я слышал, что на следующей неделе все клубы начнут тренироваться в таком же режиме.

Все выплачивается. Руководство приняло правильное решение. Если возобновится чемпионат, игроки не потеряют зарплату. Хочу добавить, в прошлом месяце вся команда перечислила 15% в фонд борьбы с коронавирусом. Это идет от чистого сердца.

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Все понимают, что нужно бороться с этой бедой. Если чемпионат закончится досрочно, то руководство может урезать зарплаты игроков на 20%. Я считаю, что это абсолютно нормально", – сказал Ребров в эфире программы Великий футбол.

Напомним, что украинский специалист возглавил венгерский клуб перед началом сезона 2018/19 и выиграл с ним чемпионский титул. Летом прошлого года Ребров подписал с Ференцварошем новый трехлетний контракт.

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