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Ребров рассказал, что может помешать Ференцварошу выйти из группы в Лиге Европы

19:29 137 Читати українською
Ребров рассказал, что может помешать Ференцварошу выйти из группы в Лиге Европы
Сергей Ребров / Ференцварош

Наставник венгерского Ференцвароша Сергей Ребров оценил шансы своей команды на выход в плей-офф Лиги Европы.

 

"Нужно концентрироваться на каждом матче, набирать очки. Конечно, я бы хотел, и мы стараемся выйти из группы, но это непросто, ведь у игроков практически нет опыта выступлений в этом турнире. Но в каждом матче мы будем достойно играть, достойно представлять Венгрию и пытаться набирать очки", – цитирует Реброва официальный сайт УЕФА.

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Напомним, после трех туров Лиги Европы Ференцварош занимает третье место в группе Н, уступая Эспаньолу и Лудогорцу. Сегодня подопечные Сергея Реброва примут московский ЦСКА. Матч начнется в 22:00.

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