"Его сейчас в сборной все зовут "Пичичи". Очень трудно стать лучшим бомбардиром в топ-чемпионате, не в топ-клубе и в первый же сезон.

Довбик наконец дождался трофея Пичичи – фото украинца с наградой

Считаю, он заслужил. Надо, чтобы забивал за сборную? Забил уже, но не так много. Ждем", – сказал Ребров в интервью YouTube-каналу "Прямая красная".

Напомним, Довбик выступал за Жирону в сезоне 2024/25 и в 39 матчах забил 24 гола, став лучшим бомбардиром Ла Лиги (за что и получил трофей Пичичи).

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