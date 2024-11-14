Ребров рассекретил прозвище Довбика в сборной Украины – нападающий Ромы "заработал" его, когда играл за Жирону
14 ноября 08:00 - Читати українською
Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров признался, как игроки национальной команды называют Артема Довбика.
"Его сейчас в сборной все зовут "Пичичи". Очень трудно стать лучшим бомбардиром в топ-чемпионате, не в топ-клубе и в первый же сезон.
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Считаю, он заслужил. Надо, чтобы забивал за сборную? Забил уже, но не так много. Ждем", – сказал Ребров в интервью YouTube-каналу "Прямая красная".
Напомним, Довбик выступал за Жирону в сезоне 2024/25 и в 39 матчах забил 24 гола, став лучшим бомбардиром Ла Лиги (за что и получил трофей Пичичи).
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