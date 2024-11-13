– Вацко после матча с Чехией критиковал замену Степаненко на Калюжного в стартовом составе, мол, Калюжный провел такую игру против Грузии.

– Во-первых, никто не понимает, как игроки играют через два дня на третий. Даже если говорить об игре с Чехией, динамика игры с Чехией и Грузией была абсолютно разной. Но перед игрой, после игры ты спрашиваешь игроков, и они говорят: "Я уверен", это все история и про мотивацию. Я спрашиваю: "Вы на 100% готовы? Мы восстановились?". Но когда они выходят на поле, я уже вижу по игрокам, что они не восстановились, они не могут показывать объем, который демонстрировали в первой игре.

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Мы заменили Ивана в стартовом составе, потому что он уже не мог не то что бегать, даже ходить не мог. Он лег на поле, и как можно такого игрока в такой позиции использовать за два дня? Это очень важная позиция, особенно с чехами.

– Да, честно говоря, я думал, что вы его замените в перерыве, потому что был момент, когда он еле добежал до штрафной площадки.

– Это всегда Иван. Я помню еще по Динамо, кажется, что он устал, но так, во втором тайме он отобрал, ну да, даже помню, во втором тайме, когда он уже сел на поле и сказал: "Не могу играть", пока была готова замена, он поднялся и нормально играл. – рассказал Ребров в интервью для Youtube-канала ПРЯМАЯ ЧЕРВОНА.

Напомним, что Иван Калюжный дебютировал за сборную Украины в матче с Грузией (1:0) в Лиге наций. Во второй игре полузащитник Александрии вышел на поле на замену.

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