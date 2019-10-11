Ребров раскрыл тайны семейной жизни в Венгрии

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров приоткрыл завесу своей семейной жизни и показал, как ему живется в Венгрии.

Сергей Ребров обосновался в Венгрии вместе со своей второй женой Анной и двумя сыновьями – Никитой и Александром.

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В свободное время от тренировок с Ференцварошем Ребров проводит на теннисном корте.

"К сожалению, из-за проблем с коленями не могу себе позволить играть в футбол. Футбол полегче, мне интересно этим заниматься", – поделился Ребров в комментарии ТСН. Кроме этого, жена рассказала об еще одном хобби экс-тренера Динамо – радиоспорте.

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К слову, Ференцварош под руководством Реброва занимает 3 место в чемпионате Венгрии, отставая от Фехервара на 5 очков и имея игру в запасе.