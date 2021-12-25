"Я не жалею, что ушел из Ференцвароша. Мы тренеры и где нам дадут работу, там мы и работаем.

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Я не представлял, что в Ференцвароше возникнет такая ситуация. Что произошло? Мы люди подневольные. Я хочу здесь работать, а работодатель говорит: "Извини, я не хочу". Я ушел с чистой душой, я сделал все для этой команды, я готов был продолжать работу дальше, но такое решение руководства команды.

Чтобы они не говорили, что я принял решение уйти, никакого решения я не принимал. Был готов доработать свой контракт до конца, но это решение руководства. Я об этом не жалею. Да, было досадно, но ты понимаешь, что в работе тренера ты не знаешь, что тебя ждет дальше, даже если есть какой-то результат", – сказал Ребров в интервью Youtube-каналу "Бомбардир".

Напомним, после чемпионского дубля с Динамо Сергей завоевал серебряные медали с Аль-Ахли в чемпионате Саудовской Аравии. С 2018 по 2021 трижды приводил Ференцварош к чемпионству в Венгрии, а ныне возглавляет Аль-Айн из ОАЭ.

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