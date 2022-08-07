"Секрет заключается в механизме общения со всеми в команде. Мне нравится общаться, разговаривать с игроками и объяснять им некоторые вещи. Даже игроки скамейки запасных, которые не играют во всех официальных матчах, всегда рядом и счастливы быть с командой.

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Я стараюсь всеми силами помогать и объяснять им. В этом сезоне я в восторге от всех запасных игроков. Все довольны и так усердно работают, даже если продолжительность их участия составляла 5 минут. Я считаю, что это секрет успеха, потому что футбол – это командная игра. Действительно, нелегко быть счастливым и хочется играть, но ты сидишь на скамье.

Они понимают, как они важны для команды. В прошлом сезоне я дал понять игрокам, что они могут сыграть 5 минут и добиться положительного результата для команды в матче. Этот матч может стать ключевым для победы в чемпионате", – цитирует Реброва официальный сайт Аль-Айна.

Напомним, Сергей Станиславович в сезонах 2014/15 и 2015/16 приводил к чемпионству Динамо, а также завоевывал с киевлянами два Кубка и Суперкубок Украины. Впоследствии трижды подряд завоевал с Ференцварошем золото венгерского первенства, а в прошлом сезоне стал чемпионом ОАЭ и обладателем Кубка лиги страны.

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