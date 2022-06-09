"Война закончится, когда украинская армия победит. Мы все помогаем кто чем может. К сожалению, эта победа будет очень тяжелой и болезненной для нас, но я верю, что мы победим.

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Мое мнение – война может закончиться только тогда, когда мы получим достаточно оружия и освободим все наши территории.

Ну и конечно, должно случиться падение режима Путина. Это должны понимать все в мире и только увеличивать санкции и давление на Россию, чтобы у них было меньше возможностей воевать, а больше думать о своих гражданах.

Что ждет Путина? Мне все равно, но лучше, конечно, смерть. Он, в лице российской армии, принес столько горя нашей стране, что заслуживает смерти", – сказал Ребров в комментарии FanDay.

Напомним, украинцы уже 106-й день мужественно защищают свою родину от вторжения российских оккупантов. Весь мир объединился против кровавого нападения Путина и Ко и пытается всячески помогать и поддерживать наше государство.

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