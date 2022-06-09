Ребров: Путин принес столько горя нашей стране, что заслуживает смерти
Главный тренер Аль-Айна Сергей Ребров предположил, когда может закончиться война и озвучил свой приговор главарю оккупантов Владимиру Путину.
"Война закончится, когда украинская армия победит. Мы все помогаем кто чем может. К сожалению, эта победа будет очень тяжелой и болезненной для нас, но я верю, что мы победим.
Ребров: В Горловке сожгли мой музей из-за моей проукраинской позиции
Мое мнение – война может закончиться только тогда, когда мы получим достаточно оружия и освободим все наши территории.
Ну и конечно, должно случиться падение режима Путина. Это должны понимать все в мире и только увеличивать санкции и давление на Россию, чтобы у них было меньше возможностей воевать, а больше думать о своих гражданах.
Что ждет Путина? Мне все равно, но лучше, конечно, смерть. Он, в лице российской армии, принес столько горя нашей стране, что заслуживает смерти", – сказал Ребров в комментарии FanDay.
Напомним, украинцы уже 106-й день мужественно защищают свою родину от вторжения российских оккупантов. Весь мир объединился против кровавого нападения Путина и Ко и пытается всячески помогать и поддерживать наше государство.
Россия напала на Украину: Реброва и Вернидуба сватают в иностранные клубы, Динамо ждет Ливерпуль (LIVE)