Сборная Украины не сможет рассчитывать на всех ключевых игроков в 2 заключительных турах Лиги наций.

Сергею Реброву пришлось заменить Виктора Цыганкова на Виталия Буяльского, информирует пресс-служба УАФ.

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По всей видимости, лидер Жироны не успевает набрать форму. Цыганков больше месяца не выходит на поле из-за травмы сухожилия двуглавой мышцы бедра, которую получил в матче ЛЧ с Фейеноордом. Жирона надеется на близкое возвращение полузащитника, но сборной он не помощник.

Напомним, в ноябре сборная Украины проведет два заключительных матча в группе В1 Лиги наций. 16 ноября в 5-м туре "сине-желтые" в Батуми на AdjaraBet Arena сойдутся с Грузией, а 19 ноября в 6-м туре в Тиране на стадионе Air Albania сыграют против Албании. Сейчас команда Реброва с 4 очками занимает последнюю строчку квартета.

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