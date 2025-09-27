Ребров провел встречу с руководством УАФ, на которой заявил, что хочет покинуть национальную команду, сообщает Gazzeta.gr. 51-летний специалист готов немедленно покинуть свою должность, для того, чтобы возглавить Панатинаикос.

"Ребров действительно очень хочет этого": Вацко раскрыл планы тренера сборной Украины, которого уже ждут в Греции

Отмечается, что Сергей Ребров и его команда оптимистично настроены относительно развития ситуации. Однако тренер должен обсудить этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским, с которым он поддерживает хорошие отношения.

Ранее сообщалось, что УАФ не планирует отпускать Сергея Реброва в Панатинаикос до окончания отборочного этапа на ЧМ-2026. Контракт наставника с Украинской ассоциацией футбола рассчитан до 30 июля 2026 года.

