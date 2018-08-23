toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
АЯКС - ДИНАМО КИЕВ ЗАРЯ - РБ ЛЕЙПЦИГ СЕРГЕЙ РЕБРОВ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЛИГА ЕВРОПЫ

Ребров провел первую тренировку в Ференцвароше

08:52 78 Читати українською
Ребров провел первую тренировку в Ференцвароше
Сергей Ребров / ФК Динамо

Украинский специалист Сергей Ребров приступил к своим обязанностям в венгерском Ференцвароше.

Видео с первой тренировки Реброва в качестве наставника венгерского клуба опубликовал футбольный агент Иван Пироженко на своей странице в Фейсбук.

Напомним, недавно Ребров официально возглавил венгерский Ференцварош, за который выступает украинец Иван Петряк.

Ребров в Ференцвароше: все о венгерском клубе, который проиграл Динамо знаменитый финал и раскрыл Петряка-бомбардира

Ассистентом Реброва стал экс-тренер академии Динамо Альберто Босх. Сообщается, что Ребров будет получать в Венгрии 1,5 миллиона евро в год.

Теги
Мир Ференцварош Ференцварош Сергей Ребров Сергей Ребров
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
час
:
37
мин
Зенит
19:00
Мольде
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук