Ребров провел первую тренировку в Ференцвароше

Украинский специалист Сергей Ребров приступил к своим обязанностям в венгерском Ференцвароше.

Видео с первой тренировки Реброва в качестве наставника венгерского клуба опубликовал футбольный агент Иван Пироженко на своей странице в Фейсбук.

Напомним, недавно Ребров официально возглавил венгерский Ференцварош, за который выступает украинец Иван Петряк.

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Ассистентом Реброва стал экс-тренер академии Динамо Альберто Босх. Сообщается, что Ребров будет получать в Венгрии 1,5 миллиона евро в год.