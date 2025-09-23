Ребров проведет переговоры с УАФ по уходу из сборной Украины – известно, когда может покинуть пост
Сергей Ребров может стать новым главным тренером Панатинаикоса.
Греческий Панатинаикос считает наставника сборной Украины Сергея Реброва главной целью клуба после увольнения Руя Витории. Об этом сообщает Gazzetta.gr.
В ближайшее время 51-летний специалист отправится в Киев, где проведет переговоры с руководством Украинской ассоциации футбола относительно своего будущего. Рассматривается вариант, при котором Ребров покинет сборную Украины после октябрьских матчей отбора к ЧМ-2026.
К слову, контракт Сергея Реброва с УАФ рассчитан до 30 июля 2026 года. Сейчас Панатинаикос с двумя очками занимает 12-е место в турнирной таблице греческой Суперлиги. 25 сентября команда сыграет первый матч основного этапа Лиги Европы против швейцарского Янг Бойз.
"На ЧМ-2026 с такой игрой нам делать нечего". Это уже дно? Или еще постучимся? Кто ответит за результат?