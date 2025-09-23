Греческий Панатинаикос считает наставника сборной Украины Сергея Реброва главной целью клуба после увольнения Руя Витории. Об этом сообщает Gazzetta.gr.

Шевченко принял решение по Реброву – Наставника переманивает Панатинаикос

В ближайшее время 51-летний специалист отправится в Киев, где проведет переговоры с руководством Украинской ассоциации футбола относительно своего будущего. Рассматривается вариант, при котором Ребров покинет сборную Украины после октябрьских матчей отбора к ЧМ-2026.

К слову, контракт Сергея Реброва с УАФ рассчитан до 30 июля 2026 года. Сейчас Панатинаикос с двумя очками занимает 12-е место в турнирной таблице греческой Суперлиги. 25 сентября команда сыграет первый матч основного этапа Лиги Европы против швейцарского Янг Бойз.

"На ЧМ-2026 с такой игрой нам делать нечего". Это уже дно? Или еще постучимся? Кто ответит за результат?