"Что думаю о наших нападающих? Они – разноплановые форварды. Яремчук делает достаточно много черновой работы, открывается между линиями и сейчас на ходу. Довбик в своем репертуаре: защитники соперника бьются о него, как о скалу. Почему-то мне кажется, что на Евро начинать будет именно Яремчук.

Зинченко уничтожил обидчика Миколенко: "Зачем это делать, что ты этим кому доказываешь?"

Мудрик? Он играл в своем стиле, на скорости, но у него до сих пор нет завершения. Правый защитник Молдовы Кожокару – один из самых быстрых игроков в их команде, но Мудрик его просто оббегал в первом тайме. Во втором тайме Михаил вбегал в свободные зоны, однако терял мяч. Такие же ошибки, как и в Челси.

Кто будет основным вратарем на Евро-2024? Мое мнение – Лунин. Хоть Молдова и не создавала много моментов, но было видно, что Лунин чувствовал себя уверенно и передавал свое спокойствие защитникам. Хотя все наши вратари очень высокого класса и можно ставить каждого из них, игру они точно не испортят.

Думаю, Степаненко будет основным на Евро. Тарас, несмотря на возраст, все подчищает в опорной зоне. Пока здоровья у него хватает. Бражку еще не хватает опыта матчей такого уровня. Но ему нужно уже готовиться и мужать, потому что Степаненко не вечен.

Немного выпадали игроки, которые вышли на замены. После замен игра немного успокоилась, в Украине начались потери мяча. Основа выглядела намного интереснее. Хочется, чтобы эти 11 игроков вышли с румынами и сделали результат. Наш состав против Молдовы будет основным на Евро-2024? Думаю, да. Сергей Станиславович против Молдовы наигрывал состав на румын", – поделился Гура в интервью zbirna.com.

Мудрик удивил даже фанатов Челси, Украина нашла дуэт мечты – теневые герои сборной и тонкий ход Реброва