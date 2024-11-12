"Где, кто это говорил (о конфликте)? Вы всегда комментируете слухи. "Вот мы там услышали, мы то слышали, то слышали". Но кто знает, как оно вообще было? Не было никакого конфликта. Да, Мудрик пропускал игру, Шапаренко взял этот номер (10-ку). Почему все распространяют какие-то слухи и всегда думают, что какая-то атмосфера не та?

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Вот если они делят – атмосфера не та. А что случилось? Я не понимаю. Кто сказал, что там какой-то конфликт? Почему вы думаете, что для игроков сборной Украины это стоит на первом плане? Ну, поговорили, спросили – это нормальные вещи. Это профессионалы, это игроки, которым не 15 лет", – рассказал Ребров в интервью для Youtube-канала ПРЯМАЯ ЧЕРВОНА.

Напомним, что Михаил Мудрик и Николай Шапаренко вызваны на две игры в Лиге наций. Сборная Украины сыграет 16 ноября против Грузии, а 19 с Албанией.

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