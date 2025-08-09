"Ожидания очень большие от украинских команд. Шахтер на подъеме, показали класс в той же игре с Бешикташем. У них новый тренер, и сейчас они намного дисциплинированнее в обороне. Динамо легко прошло первый этап квалификации, а с Пафосом будет второй матч. Они имели много моментов, не реализовали. Думаю, киевляне имеют все, чтобы выйти дальше.

Полесье? Я доволен тем, что у них 11 украинских игроков выходит в старте. Рад, что Руслан Ротань доверяет украинцам, которые имеют большую ответственность. И они сделали результат", – сказал Ребров для сказал Ребров для УПЛ ТВ.

Напомним, что Полесье прошло Санта-Колому (1:2, 4:1) во втором раунде квалификации Лиги конференций и разгромило венгерский Пакш (3:0) в следующем раунде турнира. Шахтер зато прошел финский Ильвес и турецкий Бешикташ, а в третьем раунде квалификации сыграл вничью с Панатинаикосом (0: 0).

Киевское Динамо разгромило Хамрун Спартанс с Мальты, однако уступило кипрскому Пафосу (0:1) в первом матче третьего раунда отбора ЛЧ.

