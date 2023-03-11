"В дерби мы одержали заслуженную победу, которая привела в восторг болельщиков. Хорошо, что мы смогли забить первый гол в ответный момент, прежде чем мы наложили свой контроль на ход игры. Это, конечно, очень тяжело, потому что игроки будут играть каждые три дня, и я надеюсь, что мы продолжим такую же результативность во время наших предстоящих соревнований.

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Нужно говорить более реалистично, Аль-Айн на прошлых этапах провел сильные противостояния против Шарджи и Шабаб Аль-Ахли. Но мы не будем торопиться. Команда выступила отлично, и я не буду говорить об именах, но в списке есть игроки, чья производительность заметно улучшилась и публика их знает. Пока мы сосредоточены на победе, но я дам игрокам 48 часов отдыха, чтобы восстановиться", – цитирует Реброва клубный сайт.

Напомним, что команда украинца набрала 40 очков и занимает первое место в турнирной таблице. В следующем туре Лиги ОАЭ подопечные Реброва сыграют на своем поле с Аль-Насром. Поединок состоится 17 марта и начнется в 18.30 по киевскому времени.

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