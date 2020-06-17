Ребров прокомментировал второе подряд чемпионство во главе Ференцвароша

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров поделился эмоциями от второго подряд чемпионства Венгрии.

"Поздравляю ребят, ведь выиграть два чемпионата подряд не так просто. Это большое достижение, поскольку Фехервар был для нас достаточно серьезным соперником.

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Я не могу сказать, что мы были лучше других команд, потому что всегда сосредотачиваюсь только на собственной команде. Я всегда прошу игроков делать то же самое. Это менталитет, который я хотел передать, поскольку это стиль победителей, который мы демонстрируем", – приводит слова Реброва m4sport.

Напомним, Ференцварош Реброва победил Гонвед (2:0) и оформил чемпионство за три тура до окончания чемпионата. К слову, это уже 31-й в общем и второй подряд титул чемпионов Венгрии для Ференцвароша. В прошлом сезоне к чемпионству "Фради" тоже привел Ребров.

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