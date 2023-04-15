Главный тренер Аль-Айна Сергей Ребров отреагировал на инсайд относительно сроков его будущего сотрудничества со сборной Украины.

"На мой взгляд, предложение УАФ на 10 лет – это "шутка".

УАФ предложила Реброву невероятный контракт в сборной Украины, – источник

Мой контракт с Аль-Айном заканчивается в конце сезона, и я счастлив тренировать этот великий клуб – у меня есть полная поддержка со стороны руководства и болельщиков", – цитирует Реброва официальный сайт Аль-Айна.

Напомним, УАФ никак не может договориться с Сергеем Станиславовичем – 48-летний специалист отказывается говорить о контракте со сборной Украины, пока не доработает в арабском клубе.

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