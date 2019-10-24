Ребров прокомментировал сенсационную победу Ференцвароша над московским ЦСКА

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров поделился мнением относительно исхода гостевого матча 3 тура Лиги Европы против ЦСКА,

"В футболе главное – результат. Я не думаю, что игрокам нужна была дополнительная мотивация, они все были мотивированы. Что касается невыразительных выступлений в чемпионате, то это совсем другой турнир, мы целенаправленно готовились к матчу с ЦСКА в Лиге Европы. Сегодня прекрасно выглядела вся команда.

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Знаю ли я, когда Ференцварош последний раз выигрывал на групповой стадии ЛЕ? Если мы 15 лет назад туда попадали, то, конечно, знаю. Но я команду готовил к этой победе. Я верил в эту победу, как и все мои помощники.

Я знаю силу ЦСКА в атаке, мы пытались насытить центр и предотвратить удары. Во втором тайме ЦСКА тоже подсел, играли в воскресенье, играли на синтетике все 90 минут, перелет. Их прессинг снизился, и мы взяли мяч под контроль. Поэтому мы и превзошли их по ударам во втором тайме", – цитирует Реброва Championat.

Напомним, команда украинского специалиста занимает третью строчку группы Н с 4 очками. У ЦСКА полный провал – три поражения в трех матчах.

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