Ребров прокомментировал постыдный вылет Ференцвароша из Лиги чемпиоинв

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров поделился впечатлениями после матча против Динамо Загреб (0:4).

"К сожалению, в футболе иногда случается подобное. Мы хорошо сыграли в первом тайме. Если бы нам удалось реализовать свои моменты, картина была бы совсем другой. Второй гол решил судьбу противостояния.

Определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов-2019/20

Спасибо команде за бой и болельщикам за поддержку. Мы будем готовиться к матчам в Лиге Европы и началу чемпионата Венгрии.

Накануне игры я говорил, что мы готовы к матчу, но на соперника трудно давить. Все решила скорость. Динамо сыграло на очень высоком уровне", – цитирует Реброва пресс-служба Ференцвароша.

Лига чемпионов, квалификация: Ференцварош Реброва вылетел из турнира после домашнего фиаско с Динамо Загреб

К слову, первый матч этого противостояния команда украинского специалиста свела к ничьей – 1:1.