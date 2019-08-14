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Ребров прокомментировал постыдный вылет Ференцвароша из Лиги чемпиоинв

00:51 99 Читати українською
Ребров прокомментировал постыдный вылет Ференцвароша из Лиги чемпиоинв
Сергей Ребров / фото: ФК Ференцварош

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров поделился впечатлениями после матча против Динамо Загреб (0:4).

 

"К сожалению, в футболе иногда случается подобное. Мы хорошо сыграли в первом тайме. Если бы нам удалось реализовать свои моменты, картина была бы совсем другой. Второй гол решил судьбу противостояния.

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Спасибо команде за бой и болельщикам за поддержку. Мы будем готовиться к матчам в Лиге Европы и началу чемпионата Венгрии.

Накануне игры я говорил, что мы готовы к матчу, но на соперника трудно давить. Все решила скорость. Динамо сыграло на очень высоком уровне", – цитирует Реброва пресс-служба Ференцвароша.

Лига чемпионов, квалификация: Ференцварош Реброва вылетел из турнира после домашнего фиаско с Динамо Загреб

К слову, первый матч этого противостояния команда украинского специалиста свела к ничьей – 1:1.

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Теги
Ференцварош Ференцварош Лига чемпионов Сергей Ребров Сергей Ребров Украинцы за рубежом Ференцварош - Динамо Загреб
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