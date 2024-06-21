"Я очень рад за игроков. Мы очень хорошо отреагировали на пропущенный мяч. В перерыве мы изменили некоторые позиции в высоком прессинге. Игроки, которые выходили со скамейки запасных, улучшали нас. Главное – мы показали свой дух. Мы изо всех сил старались изменить результат и заслужили победу.

Мы очень плохо сыграли против Румынии, но ребята показали другой дух и заслужили победу. Надо сосредоточиться на следующей игре, но это была очень важная победа для команды и страны.

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Я не кричал в перерыве. Во втором тайме пришлось реагировать. Мы недостаточно высоко прессинговали. Мы понимали, что это наш шанс. Я сказал: "Не волнуйтесь из-за счета и просто продолжайте".

Смена Лунина на Трубина? Мне приятно, что у нас хорошая конкуренция среди вратарей. Анатолий заслужил играть после 0:0 против Германии в спарринге. Он был очень спокойным и мог начать прошлый матч.

Ярмоленко играет на своем четвертом Евро, но у нас молодая команда и игроки, которые не привыкли к такому уровню и таким заполненным стадионам. Было важно, чтобы мы иначе отреагировали в этой второй игре, и мы заслужили три очка. Игроки, видимо, немного будут праздновать, но завтра снова на тренировку", – цитирует Реброва пресс-служба УЕФА.

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