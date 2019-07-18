Ребров прокомментировал победу над Лудогорцем в матче квалификации Лиги чемпионов

Главный тренер Ференцвароша поделился мнением относительно ответного матча 2-го квалификационного раунда.

"Это была настоящая командная работа. Мне не нужно никого выделять, вся команда вместе достигла этого успеха. Я видел глаза игроков перед матчем, их концентрацию. Я знаю своих футболистов, знаю, на что они способны, поэтому с первой минуты поединка я поверил в наш успех. Мы уже видели матч наших будущих соперников по следующему раунду Лиги чемпионов.

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Впрочем, первая задача игроков – расслабиться, а только потом обращать внимание на мальтийцев. Я рад, что мы порадовали фанатов Ференцвароша. Я очень доволен командой и теперь доволен успехом Ференцвароша. У Лудогорца очень хорошая команда, он хорошо играл, но нам удалось выиграть в двух матчах", – цитирует Реброва официальный сайт Ференцвароша.

Напомним, первый матч чемпионов Венгрии против мальтийской Валлетты состоится 23 июля.

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