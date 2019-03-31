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Ребров прокомментировал победу Ференцвароша над Кишвардой

15:11 2 Читати українською
Ребров прокомментировал победу Ференцвароша над Кишвардой
Сергей Ребров / Ференцварош

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров доволен тем количеством моментов, которое создали его подопечные.

"Мы сыграли очень тяжелый матч. Я доволен тем количеством моментов, которую мы создали. Защита соперника играла компактно в первом тайме. Но потом немного устала, и мы начали создавать возможности, одна из которых привела к забитому мячу.

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Всегда говорю своим подопечным, чтобы они били по воротам, находясь в выгодной позиции. В конце матча Ланцафаме не отдал передачу Петряку. Последний, возможно, находился в лучшей позиции. Давиде пробил неточно, но его позиция была хорошей для удара.

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Пересмотрим этот эпизод и поймем, какое продолжение было лучшим. Пока же нам необходимо отдохнуть, чтобы хорошо подготовиться к принципиальному матчу против Види на Кубок", – цитирует Реброва официальный сайт Ференцвароша.

Теги
Сергей Ребров Сергей Ребров Венгрия Кишварда Кишварда Украинцы за рубежом Мир Ференцварош Ференцварош
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