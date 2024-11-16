– Кажется, вы немного расстроены. Это из-за счета или игры в целом?

– И из-за игры, и из-за счета. У нас был шанс выиграть, но с таким браком тяжело выигрывать. Вопросов к самоотдаче игроков нет, но сколько мячей мы теряли, сколько атак не завершали. С такой командой, которая имеет такую поддержку, очень тяжело выигрывать.

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– Брак это следствие чего – волнение при таком стадионе, поле или что-то другое?

– Трудно ответить. Во-первых, психологическая нагрузка. Наверное, когда мы повели, то игроки пытались сохранить этот результат, потому что сегодня он был очень важен. Еще раз – мы все матчи играем на выезде, а сегодня у Грузии была очень большая поддержка. Благодаря ей они получили больше уверенности, пошли сравнивать счет и сделали это.

– Наиболее дискуссионные вопросы состава – позиции Бражко и Зубкова. Почему доверились этим ребятам?

– Мы смотрим тренировочный процесс, оцениваем нагрузки игроков, в каком состоянии они приезжают. Затем принимаем решение. На следующую игру 100%, что будут замены.

– Сегодня моментами команда играла вторым номером. Это был план или игра от счета?

– Мы старались использовать контратаки, потому что я считаю, что мы очень сильны в этом компоненте. Но мы не говорили отходить назад. Мы забили, и, наверное, это сыграло роль, что команда больше пыталась удержать счет, – резюмировал Ребров в комментарии Megogo.

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