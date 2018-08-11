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Ребров прокомментировал информацию о том, что может стать экспертом на телеканале Футбол

21:04 339 Читати українською
Ребров прокомментировал информацию о том, что может стать экспертом на телеканале Футбол
Сергей Ребров / Футбол 24

Бывший наставник Динамо Сергей Ребров опроверг слухи о возможном трудоустройстве на телеканалах Футбол 1/2.

"Не верьте разным вбросом информации! То, что я просто вместе посидел и поговорил с людьми, с которыми общался всю жизнь, не означает, что я буду работать с ними экспертом", – рассказал Ребров в комментарии 1927.kiev.ua

Ребров мог бы стать тренером Легии, – журналист

Отметим, ранее в СМИ появилась информация, что Ребров может начать работать на украинском футбольном телевидении.

Телеканалы Футбол 1/2 будуть транслировать Серию А вместо Ла Лиги

Теги
Футбол 2 Футбол 1 Сергей Ребров Сергей Ребров
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