Ребров прокомментировал информацию о том, что может стать экспертом на телеканале Футбол

Бывший наставник Динамо Сергей Ребров опроверг слухи о возможном трудоустройстве на телеканалах Футбол 1/2.

"Не верьте разным вбросом информации! То, что я просто вместе посидел и поговорил с людьми, с которыми общался всю жизнь, не означает, что я буду работать с ними экспертом", – рассказал Ребров в комментарии 1927.kiev.ua

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Отметим, ранее в СМИ появилась информация, что Ребров может начать работать на украинском футбольном телевидении.

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