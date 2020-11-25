"Я горжусь своими игроками и сказал им об этом в раздевалке. Они должны чувствовать то же самое. Мы пропустили гол на последних минутах, но хорошо защищались на протяжении всего матча против Ювентуса. Это непростая задача, особенно на выезде. Мы разочарованы, но я также доволен нашей защитой и контратаками, в которых мы несколько раз имели возможность забить гол.

Ювентус – Ференцварош – 2:1 – видео голов и обзор матча

На нас все время сильно давили, мы не могли контролировать игру. Мы хорошо начали оба тайма, были компактными в первые 10-15 минут, проводили контратаки. Конечно, ошибки были, но это уровень Лиги чемпионов. Команда, которая играет здесь против Ювентуса, наверное ошибется. Я никого не могу выделить, весь механизм работал хорошо. Я рад", – цитирует Реброва сайт Ференцвароша.

Добавим, что поражение от Ювентуса лишило венгерскую команду всех шансов на плей-офф Лиги чемпионов. Теперь остается бороться за третье место с Динамо – у обеих команд по одному очку.

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