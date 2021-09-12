Подопечные Сергея Реброва пока не потеряли ни одного очка в арабском первенстве.

В 3-м туре чемпионата ОАЭ Аль-Айн праздновал выездную победу над командой Бани Яс (1:0). Команда Реброва добыла уже третью победу подряд и с 9-ю очками уверенно возглавляет турнирную таблицу.

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В активе команды 3 победы в стартовых 3 турах с общим счетом 6:1. Ближайшим преследователем Аль-Айна является Аль-Шараджа, который также набрал 9 очков, но имеет худшую разницу забитых и пропущенных голов.

В следующем туре клуб 47-летнего украинца примет Иттихад Кальба, который с 2 ​​очками идет 9-м.

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