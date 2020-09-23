"У нас впереди очень серьезный матч и тяжелый соперник, мы все это знаем. Важно, чтобы все понимали, насколько важен этот матч.

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Я не хочу говорить о наших конкретных планах на игру, нам нужно сосредоточиться, поскольку это последний шаг, чтобы пробиться в групповой этап. Нам нужна здоровая уверенность в себе, но также, конечно, уважение к игрокам Мольде. Мы должны серьезно воспринимать соперника", – цитирует Реброва официальный сайт Ференцвароша.

Напомним, чемпионы Венгрии уже сегодня сыграют против Мольде на выезде, а 26 сентября примут соперника на своем поле.

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