Главный тренер Аль-Айна Сергей Ребров стал лучшим тренером чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов в августе, сообщает клубная страница в социальной сети Твиттер.

Ребров продолжает разрывать в чемпионате ОАЭ – его Аль-Айн выиграл третий матч подряд и идет лидером без потерь

Команда украинца одержала три победы подряд в трех стартовых турах первенства и, набрав девять очков, лидирует в чемпионате. В борьбе за этот приз Ребров обошел Махди Али из Шабаб Аль-Ахли и Абдулазиза Аль-Анбери из Аль-Шарджи.

Напомним, 47-летний украинский специалист возглавил Аль-Айн 6 июня 2021 года, подписав с арабской командой контракт на один год.

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