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Ребров признался, почему провалил квалификацию к Евро-2004

13:25 67 Читати українською
Ребров признался, почему провалил квалификацию к Евро-2004
Сергей Ребров (справа) / Фото из открытых источников

Экс-форвард сборной Украины, а ныне наставник Ференцвароша вспомнил путь "сине-желтых" к Евро-2004.

"Старт отборочного турнира совпал с началом непростого периода в моей карьере. В первой половине сезона 2002/2003 у меня практически не было игровой практики в Тоттенхэме, и это не могло не сказаться на перспективах в сборной. Осенью 2002-го я взял участие только в двух матчах, в которых выходил на замену.

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Старт квалификации получился неоднозначным. Мы выиграли в Греции, но потеряли очки в Армении и Северной Ирландии. Стабильности, как я уже отмечал, как раз не хватало. Был неплохой матч с Испанией (2:2), но в ключевой игре, в гостях с греками, мы уступили (0:1). Не обыграли и британцев дома (0:0).

Мне запомнился поединок с армянами во Львове, когда мы вырвали победу на последних секундах со счетом 4:3. Но с испанцами я, к сожалению, так и не сыграл. В общем, непростой вышел этот отборочный цикл. Следующий вообще проходил, по сути, без моего участия, но желание играть в этой команде никогда меня не покидало, и я очень рад, что успел вместе с ней войти в историю", – цитирует Реброва Команда 1.

Напомним, в квалификации к Евро-2004 Украина в своей группе заняла третье место, пропустив вперед испанцев и будущего победителя турнира – сборную Греции.

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Испания Испания Украина Украина Сборная Украины Сергей Ребров Сергей Ребров Тоттенхэм Тоттенхэм Греция Греция
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