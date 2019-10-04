Ребров признался, что его разочаровало после фиаско Ференцвароша в Лиге Европы

Главный тренер венгерского Ференцвароша Сергей Ребров прокомментировал матч 2-го тура Лиги Европы против Лудогорца, в котором его команда потерпела разгромное поражение (0:3).

"Это был матч другого уровня. Мы пропустили на первой минуте, поэтому наша задача очень осложнилась. У нас были моменты, но мы не сумели воплотить их в голы. Лудогорец – очень сильная команда, все это видели.

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Разочарован, что есть грандиозные ожидания от наших результатов. Но Ференцварош не играл на таком уровне уже 15 лет, многие футболисты выступают впервые в таких матчах. Самая большая проблема – наша защита, которая не создавала надлежащего прессинга на соперников", – цитирует Реброва официальный сайт Ференцвароша.

Напомним, после двух туров Лиги Европы Ференцварош с одним очком занимает третье место в своей группе.

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