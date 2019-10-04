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Ребров признался, что его разочаровало после фиаско Ференцвароша в Лиге Европы

16:50 130 Читати українською
Ребров признался, что его разочаровало после фиаско Ференцвароша в Лиге Европы
Сергей Ребров / ФК Ференцварош

Главный тренер венгерского Ференцвароша Сергей Ребров прокомментировал матч 2-го тура Лиги Европы против Лудогорца, в котором его команда потерпела разгромное поражение (0:3).

 
Джоди Лукоки 1’
Рафаэл Форстер 40’
Драгош Григоре 43’
Рафаэл Форстер 64’
1’ Джоди Лукоки
40’ Рафаэл Форстер
43’ Драгош Григоре
64’ Рафаэл Форстер

"Это был матч другого уровня. Мы пропустили на первой минуте, поэтому наша задача очень осложнилась. У нас были моменты, но мы не сумели воплотить их в голы. Лудогорец – очень сильная команда, все это видели.

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Разочарован, что есть грандиозные ожидания от наших результатов. Но Ференцварош не играл на таком уровне уже 15 лет, многие футболисты выступают впервые в таких матчах. Самая большая проблема – наша защита, которая не создавала надлежащего прессинга на соперников", – цитирует Реброва официальный сайт Ференцвароша.

Напомним, после двух туров Лиги Европы Ференцварош с одним очком занимает третье место в своей группе.

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Теги
Украинцы за рубежом Мир Ференцварош Ференцварош Сергей Ребров Сергей Ребров Ференцварош - Лудогорец
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