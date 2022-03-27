"Я считаю, что каждый человек должен быть полезен на своем месте. Я не военный. Конечно, если в этом потребуется и сейчас я почувствую, что срочно нужно лететь, я в любом случае прилечу, потому что это мой народ. Но отсюда я помогаю очень многим.

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Мы не просто открыли фонд и собрали немалую сумму. После этого каждый из нас помогает по-своему. Это не значит, что мы собрали какую-то сумму и забыли об этом. Мы продолжаем помогать. Каждый из нас должен понимать, что нужно делать максимум для нашей страны и обороны. Мы все тоже делаем очень многое.

Когда истечет контракт, будет видно, где я буду полезен. Сейчас меня каждый день просят продлить контракт, но все будет зависеть от того, какой будет ситуация в Украине", – рассказал Ребров в программе Денисов Time.

Добавим, что Сергей Станиславович летом 2021 года возглавил Аль-Айн и проводит очень успешную работу – шесть раз подряд признавался лучшим тренером месяца в чемпионате ОАЭ.

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