Ребров прилетел в Киев, – источник
Претендент на должность наставника сборной Украины Сергей Ребров якобы вернулся на родину для оформления сотрудничества с отечественной федерацией.
47-летний специалист накануне прилетел в Украину из немецкого Франкфурта, сообщает Telegram-канал Бомбардир.
Ребров не подал запрос на уход из Аль-Айна – работа со сборной Украины на грани срыва из-за условий контракта
В понедельник, 9 августа, исполком Украинской ассоциации футбола должен утвердить Реброва на посту главного тренера национальной команды. Однако до сих пор неизвестно, сумел ли украинский тренер договориться о разрыве контракта с Аль-Айном. Руководство эмиратского гранда якобы не предоставило разрешение УАФ на подписание контракта.
Напомним, Сергей Ребров подписал контракт с Аль-Айном в начале лета. До этого он в течение трех лет успешно работал во главе венгерского Ференцвароша.