Претендент на должность наставника сборной Украины Сергей Ребров якобы вернулся на родину для оформления сотрудничества с отечественной федерацией.

47-летний специалист накануне прилетел в Украину из немецкого Франкфурта, сообщает Telegram-канал Бомбардир.

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В понедельник, 9 августа, исполком Украинской ассоциации футбола должен утвердить Реброва на посту главного тренера национальной команды. Однако до сих пор неизвестно, сумел ли украинский тренер договориться о разрыве контракта с Аль-Айном. Руководство эмиратского гранда якобы не предоставило разрешение УАФ на подписание контракта.

Напомним, Сергей Ребров подписал контракт с Аль-Айном в начале лета. До этого он в течение трех лет успешно работал во главе венгерского Ференцвароша.

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