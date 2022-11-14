Контракт Александра Петракова истекает в декабре. Пока ни тренер, ни УАФ не сообщали хотя бы о намерении продолжить сотрудничество. В то же время, в СМИ регулярно появляется информация о поисках нового наставника для национальной команды.

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Сергея Реброва называют одним из главных кандидатов в должность. Сегодня, 14 ноября, специалист приехал в Киев, где разговаривал с представителями УАФ, сообщает Брутальный футбол.

Информацию о возвращении специалиста в Украину также подтвердил Игорь Цыганык: "Сергей Ребров приехал в Киев. Я знаю, что он сегодня был в госпитале, а завтра едет в Бородянку проводить какой-то мастер-класс. У него есть планы, больше сказать не могу. Не знаю, с кем он встречался и с кем не встречался, но Сергей Станиславович действительно находится в Киеве".

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Напомним, что в 2022 году сборная Украины уже не будет проводить матчи, хотя Александр Петраков хотел организовать сбор в ноябре. В следующем году "сине-желтых" ждет квалификация на Евро-2024, где соперниками нашей команды будут сборные Англии, Италии, Мальты и Северной Македонии.