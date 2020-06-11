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Ребров пожаловался на ужасный календарь Ференцвароша

08:52 3 Читати українською
Ребров пожаловался на ужасный календарь Ференцвароша
Сергей Ребров / Сайт Ференцвароша

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров не скрывал своего разочарования после ничьей с Пакшем (2:2) в 28 туре чемпионата Венгрии.

"Мы потеряли два очка. Мы заслужили победу, но за последние 10 минут не были готовы продолжать игру вдесятером. У нас все еще есть 9 очков преимущества, поэтому нам нужно продолжать. В лиге всего одна команда, которая после двух выходных играет 3 игры подряд . Я не понимаю, почему Ференцварош заслуживает этого.

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Мне нужно дать отдых некоторым игрокам, потому что они должны выйти в следующем матче. Я делал замены не из тактических расчетов, а ради отдыха. Если вы играете каждые два дня, вы должны это сделать.
Теперь мы должны разобраться с собой, мы потеряли эти два очка. Я чувствую, что мы заслужили победу, но, к сожалению, произошли травмы, и мы не были к этому готовы. Игроки были уставшими и сели слишком глубоко. Мы анализируем матч и стараемся исправить ошибки, но у нас все еще есть преимущество в 9 очков", – цитирует Реброва официальный сайт Ференцвароша.

Добавим, что свой следующий матч команда украинского специалиста проведет уже 13 июня – домашний поединок с Кишвардой.

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Сергей Ребров Сергей Ребров Венгрия Украинцы за рубежом Мир Ференцварош Ференцварош
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