Ребров пожаловался на ужасный календарь Ференцвароша

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров не скрывал своего разочарования после ничьей с Пакшем (2:2) в 28 туре чемпионата Венгрии.

"Мы потеряли два очка. Мы заслужили победу, но за последние 10 минут не были готовы продолжать игру вдесятером. У нас все еще есть 9 очков преимущества, поэтому нам нужно продолжать. В лиге всего одна команда, которая после двух выходных играет 3 игры подряд . Я не понимаю, почему Ференцварош заслуживает этого.

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Мне нужно дать отдых некоторым игрокам, потому что они должны выйти в следующем матче. Я делал замены не из тактических расчетов, а ради отдыха. Если вы играете каждые два дня, вы должны это сделать.

Теперь мы должны разобраться с собой, мы потеряли эти два очка. Я чувствую, что мы заслужили победу, но, к сожалению, произошли травмы, и мы не были к этому готовы. Игроки были уставшими и сели слишком глубоко. Мы анализируем матч и стараемся исправить ошибки, но у нас все еще есть преимущество в 9 очков", – цитирует Реброва официальный сайт Ференцвароша.

Добавим, что свой следующий матч команда украинского специалиста проведет уже 13 июня – домашний поединок с Кишвардой.

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