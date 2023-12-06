"Поздравляю всех наших защитников и защитниц с Днем Вооруженных Сил Украины! Бесконечно благодарим вас за ваш вклад в сохранении свободы нашей страны и людей во время нападения от врага, но и вечно будем помнить всех героев, которые погибли защищая Украину.

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Призываю всех, у кого есть возможность, продолжать поддерживать наших военных как и морально, так и материально. Слава Украине, слава ВСУ!" – написал Ребров в собственном Instagram.

Напомним, Сергей Станиславович возглавляет сборную Украины с июня 2023 года. "Сине-желтые" во главе с Ребровым претендуют на выход на Евро-2024 путем B плей-офф Лиги наций.

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