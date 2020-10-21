Барселона разгромила Ференцварош в первом туре группового турнира ЛЧ со счетом 5:1. Единственный гол за команду Сергея Реброва забил другой украинец – Игорь Харатин, который реализовал пенальти. "Сине-гранатовые" завершали игру в меньшинстве после удаления Жерара Пике, который теперь не сыграет во втором туре против Ювентуса.

Голы Месси, Фати и Харатина в видеообзоре матча Барселона – Ференцварош – 5:1

Совокупность данных фактов позволила Барселоне повторить "достижение" 1997 года. Впервые за почти 23 года каталонцы получили удаление и пенальти в свои ворота в одном домашнем матче Лиги чемпионов. Последний раз это случилось 5 ноября 1997-го – тогда соперником Барсы стало киевское Динамо, сообщает Mister Chip.

Тогда при счете 0:3 был удален Серхи Бархуан, а игра завершилась триумфом команды Лобановского со счетом 4:0. Интересно, что в том же матче принимал участие Сергей Ребров, который отметился одним из голов.

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