Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров хочет, чтобы его подопечные не боялись брать на себя ответственность.

На медиа-мероприятия перед матчем с Северной Македонией Ребров взял с собой Виталия Миколенко. Конечно, большинство вопросов от журналистов было адресовано тренеру, но игроку этого было мало.

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Когда Миколенко спросили, каких действий он ожидает от соперника, он пытался избежать конкретного ответа. Виталий несколько раз повторил, что об этом должен говорить наставник. В конце концов Сергей Ребров вмешался в разговор. "Тебя тоже нужно что-то спросить, не только у главного тренера", – сказал специалист Миколенко.

Эта нетривиальная ситуация немного оживила атмосферу. Защитник сборной Украины и собравшиеся в пресс-центре посмеялись.

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