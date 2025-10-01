Защитник Ноттингем Форест Александр Зинченко не сыграет в октябрьских матчах сборной Украины.

Александр Зинченко не сможет помочь сборной Украины в поединках против Исландии и Азербайджана, сообщает ТаТоТаке.

Причиной стала травма приводящей мышцы, которую, скорее всего, 28-летний игрок получил в игре АПЛ против Сандерленда. Этот матч украинец доигрывал с повреждением.

Напомним, что Украина сыграет против Исландии 10 октября, а 13 октября подопечных Реброва ждет второй матч против Азербайджана.

