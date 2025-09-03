Как сообщает УАФ, у Виталия Миколенко диагностировали повреждение, характер которого не раскрыли. Впрочем, это означает, что защитник Эвертона не сыграет в сентябрьских матчах.

Украина – Франция: УЕФА назначил арбитров на матч отбора ЧМ-2026 – главный судья был свидетелем победы "сине-желтых"

Тренерский штаб Сергея Реброва довызвал защитника Динамо Владислава Дубинчака в национальную команду. Добавим, что это уже не первая потеря украинцев. Ранее Андрея Лунина заменил Георгий Бущан.

Напомним, что Украина сыграет против Франции и Азербайджана в отборе к ЧМ-2026. Матч против французов состоится 5 сентября.

Украина проиграла Англии U19 на турнире в Испании: шоу звездочек Ливерпуля, Челси и Арсенала, которые уже играют в АПЛ (ВИДЕО)