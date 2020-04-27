Ребров посоветовал сборной Украины отказаться от методов комплектации состава, которые использовал Лобановский

Экс-форвард Динамо Сергей Ребров вспомнил работу под руководством Валерия Лобановского в сборной Украины.

"Назначение Валерия Лобановского на пост главного тренера сборной Украины в 2000 году стало настоящим событием для всей футбольной общественности. Хотя я не могу сказать, что футболисты сразу почувствовали какие-то кардинальные изменения. Во-первых, мы, динамовцы, хорошо знали все требования наставника, а во-вторых, при Йожефе Сабо национальная команда играла примерно в такой же футбол.

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Хотя, конечно, Лобановский – это была величина, и его приход в сборную не мог не повлиять на нашу мотивацию. Костяк команды по-прежнему составляли представители Динамо, и в той ситуации совмещения тренером двух должностей было, наверное, оправданным. Но я все равно считаю, что сборная – это коллектив всей страны, и там не должно быть какого-то базового принципа. Да, нам не нужно было перестраиваться по требованиям к тренировкам и играм, мы были сыграны, хорошо понимали друг друга.

Но в итоге сборная Украины вновь не смогла достичь результата. Можно говорить о том, что нам не повезло с жеребьевкой в ​​плей-офф, но на этот раз была такая группа, в которой нужно было занять первое место, а мы его, считаю, сами подарили полякам", – рассказал Ребров в интервью Команда№1.

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