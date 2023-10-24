Ребров посетил тренировку Шахтера в Барселоне – знакомство с Пушичем и неожиданный гость
Сергей Ребров воочию наблюдал за работой "оранжево-черных" в Испании под руководством нового наставника.
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров приехал в Барселону на тренировку Шахтера, который готовится к дуэли с каталонцами в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов, сообщает Tribuna.
Шахтер официально объявил о назначении нового главного тренера
Наставник "сине-желтых" пообщался со спортивным директором "горняков" Дарио Срной и познакомился с только что назначенным новым тренером дончан Марино Пушичем.
К слову, на тренировке Шахтера также был замечен украинский экс-форвард Днепра и ряда испанских клубов Роман Зозуля.
Напомним, матч между Барселоной и Шахтером состоится в среду, 25 октября. Начало встречи в 19:45.
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