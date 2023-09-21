Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров вернулся в Динамо. Правда, только в статусе гостя на тренировке.

Во вторник Сергей Станиславович посетил матч первого тура ЛЧ Шахтер – Порту (1:3) и вместе с "горняками" улетел из Гамбурга в Жешув. Главный тренер сборной уже находится в Киеве.

Сегодня, 21 сентября, Сергей Ребров посетил тренировку Динамо и пообщался с Мирчей Луческу, Олегом Гусевым и другими представителями тренерского штаба. О визите звездного гостя сообщил киевский клуб на своей странице в Facebook, опубликовав фото и видео.

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Как известно, Ребров был главным тренером Динамо с 2014-го (сначала как исполняющий обязанности) до 2017-го. Под его руководством Динамо дважды стало чемпионом Украины.

Напомним, на сентябрьские матчи сборной Украины в отборе на Евро-2024 Сергей Станиславович вызвал ряд представителей Динамо. В национальную команду ездили Георгий Бущан, Денис Попов, Андрей Ярмоленко, Виталий Буяльский, Владислав Ванат и Александр Караваев (заменил травмированного Александра Тымчика). Николай Шапаренко тоже получил вызов, но травмировался и не сыграл за сборную.

Следующий матч в УПЛ подопечные Мирчи сыграют в субботу, 23 сентября. Поединок Динамо – ЛНЗ стартует в 13:00.

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